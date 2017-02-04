الجبير للأمم المتحدة: تصدوا لتدخلات إيران بالمنطقة

شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على ضرورة وضع حد للتدخّلات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا تدخّلات إيران.

وخلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أكد له أهمية تصدي المجتمع الدولي لانتهاكات إيران للقرارات الخاصة باليمن، عبر تزويدها ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالسلاح، كما لفت إلى ضرورة المحافظة على وحدة العراق واستقراره.

وسبق للجبير أن صرح، الشهر الماضي، في منتدى دافوس في سويسرا، أن إيران أكبر داعم للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وعبّر عن أمله في أن يكون العالم جادا في محاسبتها على ذلك، مشيرا إلى انتهاكات طهران في مجال تصنيع الصواريخ الباليستية، وإفلاتها من المحاسبة على دعمها للإرهاب وتدخّلاتها في شؤون الآخرين.

بدوره، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: “ليس من مصلحة إيران والمنطقة سياسة المواجهة مع واشنطن التي نراها تتبلور أمامنا، وتغيير النهج الإيراني الإقليمي أساسي في هذه الفترة”.

تابع: “سياسات المكابرة الإيرانية والتدخّل في الشؤون العربية، هي التي أججت المشهد الإقليمي، والحل ليس في التصعيد بل في احترام الجار وعقلانية التوجه”.