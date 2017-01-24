الجبير: المشاكل في المنطقة بدأت منذ سيطرة الخميني في إيران

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك أيرولت أن المشاكل في المنطقة بدأت منذ سيطرة الخميني على السلطة في إيران.

وقال الجبير إن بلاده كانت تأمل أن تقوم علاقتها بإيران على الاحترام المتبادل.

مشيراً إلى أن الرياض كانت تفضل “لنا ولإيران التعايش السلمي واحترام مبدأ الجوار” ولكن التدخلات الإيرانية في شؤونها وشؤون دول المنطقة، تفرض “عليها أن تُغير سياستها وتلتزم بالقوانين الدولية وبحسن الجوار”.

وأكد الجبير أن “بلاده حاولت إقامة علاقات طبيعية مع إيران، لكنها تتمادى في التدخلات، رغم أننا لم نبادر بأي فعل عدواني تجاه إيران” التي تُصر على “زرع الخلايا الإرهابية في المملكة، وفي دول المنطقة” بما فيها اليمن.

وأكد الوزير السعودي أن التدخل في اليمن جاء “بناءً على طلب الحكومة الشرعية، لمنع مجموعة إنقلابية موالية لإيران، وحزب الله من السيطرة على البلاد” وهو الأمر الذي ينطبق على البحرين الدولية الشقيقة “التي طلبت من المملكة والإمارات تقديم الدعم لها، وهذا واجب علينا”.