الجزائر تمنع “بلحاج” من ممارسة أي نشاط وتقييد تحركاته

أفاد تقرير إخباري بأن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أمر مسؤولي جهازي الشرطة والدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، بمنع الرجل الثاني في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ علي بلحاج، المنحل بقرار قضائي من ممارسة أي نشاط وتقييد تحركاته.

وجه أحمد أويحيى مدير مكتب رئاسة الجمهورية تعليمة كتابية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمسؤولي الشرطة والدرك، يطلب منهم منع أي نشاط لعلي بلحاج، إلى جانب منعه من مغادرة إقليم العاصمة الجزائر.

وتري الرئاسة الجزائرية أن علي بلحاج يستغل وجوده في مناسبات عدة عبر مختلف ولايات الجزائر لممارسة نشاطات سياسية، لافتة إلى أن أويحيى أشار في الرسالة التي صنفت في خانة” السري” والمؤرخة بتاريخ 18 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، أنه ممنوع من ممارسة أي نشاط داخل مساجد العاصمة الجزائر.

مؤكدة تسليم نسخة من الرسالة لرئيس الوزراء، ونائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، ووزير العدل.