الجعفري: محادثات أستانة “سوريا سوريا” وتركيا لن تشارك فيها

أكد الدكتور بشار الجعفري رئيس وفد النظام السوري إلى اجتماع أستانة في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام على متن الطائرة التى أقلت الوفد إلى أستانة أن “كل اجتماع يخدم المصلحة الوطنية مهم للحكومة السورية”.

موضحا أن لكل محطة خصوصيتها وأجندتها الخاصة وأن البناء على كل اجتماع هو الذى يوصلنا فى نهاية المطاف إلى بر الأمان.

وبخصوص الآمال المعلقة على اجتماع أستانة، قال الجعفري إنه من السابق لأوانه تحديد سقف التوقعات ولدينا توجهات بأن نشارك فى الاجتماع مشاركة إيجابية وأن نستمع وننقل وجهة نظرنا الشعبية والرسمية إلى المشاركين الآخرين.

مضيفا هناك برنامج عمل وأجندة للاجتماع غايتها الرئيسة مجموعة من النقاط وهى تثبيت خطوط وقف الأعمال القتالية وفصل المجموعات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة وغيرهما عن المجموعات التى قبلت اتفاق وقف الأعمال القتالية أو قبلت الذهاب إلى الاجتماع والتوصل إلى قواسم مشتركة مع المشاركين بخصوص محاربة الإرهاب وسيكون هذا امتحانا لمصداقية وجدية المشاركين سواء الذين سيكونون على الطاولة أو مشغليهم.

وحول مشاركة الولايات المتحدة فى الاجتماع ممثلة بسفيرها في كازاخستان أوضح الجعفرى بالنسبة لنا فى سوريا هذا الحوار سوري سوري بامتياز سواء كان في أستانة أو في جنيف أو في موسكو أو في أي مكان آخر ونحن لا نشارك أساسا فى توجيه الدعوات لأحد من الأطراف بل تشارك فى ذلك الأطراف الضامنة التى برمجت الاجتماع ونحن نأمل أن يكون التحرك الأميركي أكثر إيجابية وأكثر انخراطا فى دفع الأمور باتجاه الحل السياسي.

وفيما يتعلق بالدور التركى فى اجتماع أستانة قال الجعفرى بالنسبة لنا وحتى بالنسبة لأصدقائنا الروس والإيرانيين التركى لا يشارك ولا أحد آخر يشارك فى الاجتماع فهو عبارة عن حوار سورى سورى بين سوريين دون تدخل خارجى أو شروط مسبقة باستثناء القواسم المشتركة التى تحدثنا عنها والتى من المفترض أن تكون على جدول الأعمال” مؤكدا أن تركيا دولة تنتهك السيادة السورية وتساعد المجموعات الإرهابية وتعرقل الحل السلمى وبالنسبة لنا لا حوار سورى تركى على المستوى الحكومى.

ونوه الجعفرى بأنه تم الاتفاق مع الحكومة السورية وبتوافق الآراء على أن يكون اجتماع أستانة “فنيا” لمناقشة النقاط المذكورة والمدرجة على جدول أعماله على أمل أن يكون نقلة باتجاه العمل السياسى لاحقا.

وختم الجعفرى قائلا إن “الاجتماع حوار سورى سورى ولا نسمح أن يكون هناك أى تدخل خارجى أو شروط مسبقة لكن واقع الحال يقول إن الكثير من المجموعات الإرهابية المسلحة خلفها دول مشغلة من ضمنها تركيا وقطر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ورغم واقعيتنا الشديدة وحرصنا على أن يكون الحوار سوريا لا يغيب عن ذهننا أن الكثير من مشغلى هذه الأدوات أو المجموعات الإرهابية هم دول أجنبية.

ويمثل وفد الجمهورية العربية السورية كل من الدكتور بشار الجعفرى رئيس الوفد وأحمد عرنوس مستشار وزير الخارجية والمغتربين والدكتور رياض حداد السفير السورى فى موسكو وأحمد كزبرى عضو مجلس الشعب وأمجد عيسى وأسامة على وحيدر أحمد واللواء الدكتور سليم حربا واللواء عدنان حلوة والعقيد سامر بريدى.

وكانت وكالة تاس ذكرت أن ممثلى روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة والمبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا سيشاركون أيضا فى الاجتماع.

ونقلت تاس عن مصادر مطلعة على الاجتماع أن “الهدف الرئيسي للاجتماع سيكون تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى 29 الماضي”.

وأعلنت الخارجية الكازاخية أن وزير الخارجية خيرات عبد الرحمانوف التقى فى أستانة اليوم دى ميستورا الذى أجرى بدوره قبل ذلك اجتماعا مع ممثلى الوفد الروسى.

وكان مجلس الأمن الدولى أعلن أمس الأول تأييده لاجتماع أستنة معتبرا أنه خطوة مهمة للعودة إلى الحوار السورى السورى فى جنيف.