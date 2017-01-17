الجعفري وعلوش إلى آستانا.. ولافروف: هدفنا تثبيت الهدنة الهشة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء أن أول أهداف محادثات أستانا المقررة في 23 كانون الثاني/يناير برعاية روسيا وايران وتركيا، هو “تثبيت” الهدنة الهشة في سوريا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي أن اللقاء الذي سيشارك فيه ممثلون عن الفصائل المعارضة والنظام السوري سيسمح بمشاركة “قادة للمقاتلين على الأرض في العملية السياسية”، مشيرا إلى أن “أحد أهداف لقاء أستانا هو أولا تثبيت وقف اطلاق النار”.

واعلنت موسكو الداعمة لدمشق وانقرة التي تدعم فصائل المعارضة السورية في 29 كانون الاول/ديسمبر وقفا لاطلاق النار في سوريا، ودعتا الى محادثات في عاصمة كازاخستان في 23 كانون الثاني/يناير حول تسوية النزاع في سوريا.

وتاتي هذه المبادرة التي انضمت اليها طهران، حليفة دمشق، بعد فك ارتباط الولايات المتحدة بالملف السوري والانتصار الذي حققه الرئيس السوري بشار الاسد في كانون الاول/ديسمبر عبر استعادة مدينة حلب بالكامل في ختام معارك استمرت اربع سنوات.

وقال لافروف إن العاصمة السورية كانت ستسقط خلال أسبوعين أو ثلاثة في يد إرهابيين عندما تدخلت روسيا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.

واضاف “نقدّر بان قادة المقاتلين على الارض سيشاركون (في العملية السياسية) ويجب عدم حصر لائحتهم فقط بالمجموعات التي وقعت في 29 كانون الاول/ديسمبر” اتفاق وقف اطلاق النار.

وتابع قائلا “يجب ان يتمكن الراغبون في الانضمام الينا من القيام بذلك”.

وستشارك أبرز فصائل المعارضة، وبينها “جيش الاسلام”، في المحادثات. وكانت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة في المعارضة السورية اعلنت دعمها المحادثات.

ولا تزال روسيا تعمل على استكمال لائحة المشاركين. وستكون روسيا وايران وتركيا بصفتها الجهات الراعية للعملية، ممثلة. وسيحضر ممثلون عن فصائل معارضة والنظام السوري والامم المتحدة.

واكد لافروف من جانب آخر انه سيكون من “المنصف” دعوة ممثلين عن الادارة الاميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب الى محادثات أستانا. وسينصب ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة في 20 الجاري قبل ثلاثة ايام من بدء مفاوضات استانا.

واكد الفريق الانتقالي لترامب السبت تلقيه دعوة الى استانا، ملمحا الى انه لم يرد بعد على الدعوة.

الجعفري وعلوش إلى آستانا

واختارت دمشق سفيرها في الامم المتحدة بشار الجعفري لترؤس وفدها الى محادثات استانا، وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” السورية الثلاثاء، في وقت سيراس القيادي في “جيش الاسلام” محمد علوش وفد ممثلي الفصائل المعارضة، بحسب قيادي معارض.

وذكرت صحيفة “الوطن” القريبة من دمشق في عددها الثلاثاء أن الوفد السوري الرسمي “سيكون مماثلاً للوفد الذي ذهب سابقاً إلى جنيف” وسيكون “برئاسة الدبلوماسي السوري والمندوب الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري”.

ويتضمن الوفد وفق الصحيفة، “شخصيات تمثل المؤسسة العسكرية وشخصيات تمثل القانون السوري، بحيث يكون الوفد ممثلاً للدولة السورية مجتمعة”.

في المقابل، سيرأس محمد علوش، القيادي في جيش الاسلام، وهو فصيل نافذ في ريف دمشق، وفد الفصائل المعارضة الى استانا، وفق ما اكد رئيس الدائرة الاعلامية في الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية احمد رمضان الثلاثاء.

وقال ان وفد الفصائل سيضم قرابة عشرين شخصا.

واعلنت الفصائل الاثنين ان وفدها سيكون عسكريا على ان يعاونه فريق تقني يضم مستشارين سياسيين وقانونيين من الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لاطياف واسعة في المعارضة السورية.

وعلى غرار الجعفري الذي ترأس وفد دمشق الى مفاوضات جنيف، شغل علوش منصب كبير المفاوضين في وفد المعارضة الى جنيف، حيث تبادل الرجلان الاتهامات اكثر من مرة.

وغالبا ما كان الجعفري يصف كبير مفاوضي المعارضة بـ”الارهابي”، ويرد الاخير باتهام قوات النظام بارتكاب “المجازر” في سوريا داعيا الى الاستمرار في قتالها ورحيل الرئيس السوري بشار الاسد.