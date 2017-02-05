الجيش الأردني يشن غارات على مواقع لداعش في سوريا
الرئيسية » اخبار » لأول مرة.. الأردن يقصف معاقل داعش جنوب سوريا

مقاتلات سلاح الجو الاردني
مقاتلات سلاح الجو الاردني
اخبار رئيسى عربى

لأول مرة.. الأردن يقصف معاقل داعش جنوب سوريا

5 فبراير, 2017
أحمد علي

أعلن الجيش الأردني مساء أمس السبت أنه شن غارات على مواقع لداعش في جنوب سوريا دمر خلالها مستودعات للذخيرة وثكنات للتنظيم الإرهابي.

ونقلت وكالة “بترا” الأردنية للأنباء بيانا صادرا عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، جاء فيه: “دكت طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني.. مساء الجمعة الثالث من شباط/فبراير 2017 أهدافا مختلفة لعصابة داعش الإرهابية في الجنوب السوري منها موقع عسكري كانت قد احتلته عصابة داعش المجرمة” وكان يعود سابقا لقوات النظام السوري.

وأضاف البيان: “وقامت مقاتلات سلاح الجو الملكي بتدمير مستودعات للذخيرة ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات وثكنات لأفراد من عصابة داعش الإرهابية المجرمة باستخدام طائرات بدون طيار وقنابل موجهة ذكية”.

وأكد الجيش الأردني في البيان أن “العملية أسفرت عن قتل وجرح العديد من عناصر العصابة الإرهابية إضافة إلى تدمير عدد من الآليات”.

وختم مؤكداً: “تأتي هذه الضربات الجوية استمرارا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية للقضاء على العصابة الإرهابية المجرمة وضربها في أوكارها”.

Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *