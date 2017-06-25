أكد الجيش الأميركي، أمس السبت، أن خط الاتصال مع روسيا الذي يهدف إلى تفادي أي تصادم عارض فوق سوريا “يعمل” رغم تهديد موسكو بقطعه بسب إسقاط واشنطن طائرة عسكرية سورية، الأحد.

وأوضح العقيد رايان ديلون وهو متحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة “خط عدم الاشتباك مفتوح ويعمل”.

وتعد التصريحات أحدث مؤشر على تخفيف محتمل للتوتر في أعقاب إسقاط الطائرة السورية.

وقالت موسكو، الاثنين، إنها ستتعامل مع طائرات التحالف التي تحلق غربي نهر الفرات في سوريا بمثابة أهداف محتملة وستتعقبها بأنظمة الصواريخ والطائرات العسكرية.

ونفى البنتاغون، في وقت لاحق، وجود أي تحركات روسية في سوريا تثير قلقه.