الجيش الأميركي يقصف داعش بـ"أم القنابل" لأول مرة
الرئيسية » اخبار » الجيش الأميركي يقصف داعش بـ”أم القنابل” لأول مرة

تجربة سابقة لأم القنابل في فلوريدا
تجربة سابقة لأم القنابل في فلوريدا
اخبار رئيسى عالم

الجيش الأميركي يقصف داعش بـ”أم القنابل” لأول مرة

13 أبريل, 2017
وائل فتحى
1 دقيقة

أعلن الجيش الأميركي، الخميس، إسقاطه قنبلة ضخمة من الطراز جي.بي.يو-43 المعروفة باسم “أم القنابل” في شرق أفغانستان، مستهدفا سلسلة من الكهوف يستخدمها متشددو تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، آدم ستامب، أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا النوع من القنابل في عمليات قتالية.

وأشار ستامب إلى أن طائرة من الطراز إم.سي-130 قامت بإسقاط أم القنابل، وفق ما نقلت رويترز.

وكانت روسيا والصين وباكستان، قد حذرت، أواخر العام الماضي، من تنامي نفوذ تنظيم داعش الإرهابي في ظل التدهور الأمني في أفغانستان.

Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *