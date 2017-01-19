الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشنّ حملة مداهمات الخميس، أسفرت عن اعتقال 11 فلسطينياً في الضفة الغربية بدواع أمنية.

واعتقل الاحتلال شابين في مخيم عسكر شمال الضفة الغربية، فيما تم اعتقال ثلاثة شبان في عزون شرق قلقيلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال مداهمة قرية حوسان شرق بيت لحم، وشاب آخر في سلواد برام الله وثالث في بيت أمر شمال الخليل. بينما شنّت حملة مداهمات في بلدة بني نعيم وترقوميا في محافظة الخليل اعتقلت خلالها ثلاثة شبان.

وزعم جيش الاحتلال أن قواته عثرت على أسلحة للصيد خلال مداهمة قرية سلواد، وأن الجيش فجر عبوات ناسفة محلية الصنع في نابلس كما صادرت قوات الاحتلال “خراطيش” في بني نعيم.