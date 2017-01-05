الجيش العراقي: حررنا 49 حياً سكنياً جديداً في الموصل
الرئيسية » اخبار » الجيش العراقي: حررنا 49 حياً سكنياً جديداً في الموصل

الجيش العراقي
الجيش العراقي
اخبار عربى

الجيش العراقي: حررنا 49 حياً سكنياً جديداً في الموصل

5 يناير, 2017
أحمد علي
image_pdfimage_print

أفاد قائد عسكري عراقي كبير الخميس أن القوات العراقية حررت 49 منطقة وحياً سكنياً من أصل 56 في الساحل الأيسر من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش.

وقال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي أحد قادة جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في تصريح إن قوات مكافحة الإرهاب انتهت من تحرير منطقتي الوحدة وسومر الحاصود، وهي من أخطر مناطق الإرهاب في جنوب شرقي الساحل الأيسر من الموصل.

ليرتفع عدد المناطق والأحياء المحررة إلى 49 من أصل 56 منطقة وحياً سكنياً من سيطرة تنظيم داعش.

وأضاف أن القوات العراقية تخوض حالياً معارك في مناطق متفرقة من أجل إعلان منطقة الساحل الأيسر محررة بالكامل من داعش.

وأوضح أن “القوات العراقية تقوم بفتح ممرات آمنة لإعادة النازحين الذين غادروا المناطق المحررة ضمن المحور جنوب شرقي الموصل بعد تمشيط المناطق بشكل دقيق”.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *