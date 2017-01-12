الجيش العراقي على مشارف مركز مدينة الموصل

في ظل العمليات العسكرية الجارية اكدت مصادر من ساحة المعركة في الموصل أن القوات العراقية قد أوشكت على تحرير الجانب الأيسر من المدينة.

ففيما واصلت قوات الشرطة الاتحادية اخلاء العائلات النازحة من داخل الموصل ونقلها الى مخيم الخازر استطاعت القوات ذاتها السيطرة على المثلث الجنوبي على بعد 600م عن حي سومر لتتجه بعد تحريره الى يارمجة.

من جهته أعلن قائد عمليات نينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله أن قوات الرد السريع قامت بتحرير حي “الساهرون” جنوب الساحل الايسر ورفعت العلم العراقي في احد مباني الحي بعد ان تم تحرير حي سومر، فيما اوضح قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أن المسلحين شنوا هجوماً انتحارياً ضد القوات العراقية في حي سومر،مشيراً الى ابادة القوة المهاجمة وتدمير ثلاث عجلات مفخخة.

وبالتزامن استقدمت قيادة الحشد الشعبي تعزيزات من الاسلحة والمعدات وصفت بأنها كبيرة إلى المحور الغربي استعدادا لانطلاق الصفحة السادسة التي يعتزم الحشد اطلاقها في المحور الغربي لمدينة الموصل.

الى ذلك اكدت خلية الاعلام الحربي ان قوات مكافحة الارهاب تتقدم بوتيرة متسارعة في الاحياء التابعة للساحل الايسر بعد ان خاضت معارك شرسة قد اسفرت عن اخلاء المسلحين مواقعم، فيما تم قتل اعداد كبيرة منهم لاتزال جثثهم طافية في نهر دجلة، بينما وجه طيران الجيش ضربات صاروخية تسببت في احراق سبعة زوارق كانت تقل المسلحين اثر فرارهم من المعارك الدائرة بمحاذاة النهر.