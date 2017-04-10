الجيش العراقي يحرر الساحل الأيمن لمدينة الموصل

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية من تحرير حيى السكك واليرموك الأولى فى الساحل الأيمن من الموصل ورفعت العلم العراقى فوق المبانى بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

وأعلن قائد عمليات قادمون يانينوى فى مدينة الموصل الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله عن تمكن قوات مكافحة الإرهاب تحرر حيى السكك واليرموك الاولى فى الساحل الايمن من مدينة الموصل.

فيما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أن طائرات القوة الجوية وجهت ضربة جوية أسفرت عن تدمير معمل لتفخيخ السيارات المفخخة فى المنطقة الصناعية بوادي عكاب في الساحل الأيمن لمدينة الموصل وتقتل عدد من خبراء التفخيخ.