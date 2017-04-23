الجيش العراقي يقتل أبرز قيادات داعش في تلعفر

تمكنت قوات الجيش العراقي، الأحد، من قتل القيادي البارز بتنظيم داعش المدعو “أبو عمر العفري” غرب مدينة الموصل.

وقال العقيد علي الخالدي إنه “بعد تضيق الخناق على عصابات داعش الإرهابية وقرب موعد انطلاق عمليات تحرير قضاء تلعفر وردت معلومات استخباراتية بتحرك رتل كبير لعصابات داعش الإرهابية نحو البعاج، ويعتبر المنفذ الوحيد الذي يربط الحدود السورية بصحراء الجزيرة”.

كما أشار الخالدي إلى أن “عناصر استخبارات الفرقة التاسعة تمكنت من رصد تحركات العدو. وعلى أثر المعلومات الواردة تمت معالجة المتطرفين بتوفير المعلومات إلى طيران الجو العراقي والتحالف الدولي، حيث نتج عنها إصابات دقيقة وتم تدمير الرتل كاملاً”.

وأكد أن عناصر “داعش” فقدوا القيادة على عناصرهم وأصبحوا يعانون من انهيارات كبيرة وبدء الصراخ والعراك وصولاً إلى مرحلة الاقتتال.

وتشهد صحراء الموصل، وأثناء الحملة العسكرية التي بدأتها الحكومة العراقية، حالات تهريب للقيادات من العراق إلى سوريا، حيث عمدت القوات العراقية إلى قطع الطريق على عناصر التنظيم وقتلهم.