الجيش الفليبيني يطلب المشاركة في حرب المخدرات

طلبت وزارة الدفاع الفلبينية من الرئيس رودريغو دوتيرتي الأربعاء السماح للجيش بالمشاركة في الحرب على المخدرات ومنح القوات السلطة لاعتقال من وصفتهم بـ”المشاغبين”.

ويأتي هذا الطلب بعد يوم واحد من كلمة للرئيس دوتيرتي أمام قادة عسكريين، أكد فيها حاجته إليهم في حربه على المخدرات.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تريد “أمرا رسميا بخصوص هذه التوجيهات الرئاسية ليكون سندا قانونيا لقواتنا”.

وتتصدر وكالة مكافحة المخدرات في الفلبين المعركة ضد المخدرات إلى جانب الشرطة، التي علقت عملياتها في هذا المجال إثر مقتل رجل أعمال كوري جنوبي على يد “أفراد مارقين من شرطة مكافحة المخدرات”.

وانتخب الرئيس العام الماضي على أساس برنامج يتعهد فيه بمحاربة المخدرات وقال في نهاية يناير الماضي إنه سيمدد حربه التي أعلنها على المخدرات حتى آخر يوم من رئاسته في عام 2022.

وتسلم دوتيرتي السلطة في يونيو 2016، ومنذ ذلك الحين قتل آلاف الأشخاص غالبيتهم من مدمني وباعة المخدرات في عمليات للشرطة وحالات قتل على أيدي أفراد لجان أمن أهلية.