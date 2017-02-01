الجيش الفليبيني يطلب المشاركة في حرب المخدرات
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الجيش الفلبيني
الجيش الفلبيني
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الجيش الفليبيني يطلب المشاركة في حرب المخدرات

1 فبراير, 2017
أحمد علي

طلبت وزارة الدفاع الفلبينية من الرئيس رودريغو دوتيرتي الأربعاء السماح للجيش بالمشاركة في الحرب على المخدرات ومنح القوات السلطة لاعتقال من وصفتهم بـ”المشاغبين”.

ويأتي هذا الطلب بعد يوم واحد من كلمة للرئيس دوتيرتي أمام قادة عسكريين، أكد فيها حاجته إليهم في حربه على المخدرات.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تريد “أمرا رسميا بخصوص هذه التوجيهات الرئاسية ليكون سندا قانونيا لقواتنا”.

وتتصدر وكالة مكافحة المخدرات في الفلبين المعركة ضد المخدرات إلى جانب الشرطة، التي علقت عملياتها في هذا المجال إثر مقتل رجل أعمال كوري جنوبي على يد “أفراد مارقين من شرطة مكافحة المخدرات”.

وانتخب الرئيس العام الماضي على أساس برنامج يتعهد فيه بمحاربة المخدرات وقال في نهاية يناير الماضي إنه سيمدد حربه التي أعلنها على المخدرات حتى آخر يوم من رئاسته في عام 2022.

وتسلم دوتيرتي السلطة في يونيو 2016، ومنذ ذلك الحين قتل آلاف الأشخاص غالبيتهم من مدمني وباعة المخدرات في عمليات للشرطة وحالات قتل على أيدي أفراد لجان أمن أهلية.

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أحمد علي

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