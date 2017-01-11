الجيش الكاميروني يقتل 100 من بوكو حرام ويحرر مئات الرهائن

أعلن المتحدث باسم الحكومة أن الجيش الكاميروني قتل نحو مائة من جهاديي بوكو حرام وحرر “مئات الرهائن” منذ بدأ في كانون الأول/ديسمبر عملية واسعة النطاق لا تزال مستمرة في نيجيريا.

وقال عيسى تشيروما بكاري للتلفزيون العام إن حصيلة هذه العملية هي مائة إرهابي تم قتلهم واعتقال ثلاثين مقاتلا وتسليمهم للقوات النيجيرية وتحرير مائة رهينة وتسليمهم لنيجيريا.

وتعذر تأكيد هذه المعلومات لدى مصدر مستقل.

واضاف تشيروما وهو ايضا وزير الاعلام ان الجنود الكاميرونيين “ينفذون في اطار القوة المختلطة المتعددة الجنسية منذ 19 كانون الاول/ديسمبر 2016 عمليات خاصة في منطقة نغوشي وانحائها في الاراضي النيجيرية”.

ولفت ايضا الى تدمير “العديد من ورش صنع المتفجرات” وكذلك “عشر عبوات ناسفة” اضافة الى “مراكز لتدريب الارهابيين”.

وتابع “للاسف، قتل ثلاثة جنود” كاميرونيين في كانون الثاني/يناير، واحد بانفجار عبوة ناسفة واثنان اخران خلال المعارك.

واكد ان هذا الهجوم “الواسع” يتواصل وقد “اتاح لقوات التحالف بقيادة القوة الكاميرونية اتخاذ مواقع في هذا الجزء من الاراضي النيجيرية”.

واوضح ان العملية تتم “بتنسيق كامل مع قيادة الجيش (النيجيري)” وقد بدأت “اثر عمليات التوغل المتكررة لارهابيي بوكو حرام” في الاراضي الكاميرونية.

واورد تشيروما انها “تقضي بتمشيط المنطقة بهدف القضاء نهائيا على القواعد اللوجستية” للتنظيم المتطرف.

وفي شباط/فبراير 2016، اعلن المسؤول نفسه ان “162 ارهابيا من بوكو حرام تم شل حركتهم” في عملية كاميرونية سابقة داخل نيجيريا وتحديدا قرب الحدود.

من جهته، اعلن الرئيس النيجيري في كانون الاول/ديسمبر سيطرة جيشه على غابة سامبيسا التي تعتبر المعقل التقليدي لبوكو حرام.

الى ذلك، قتل اربعة انتحاريين هم فتاتان وفتيان الاربعاء في منطقة باقصى شمال الكاميرون تتعرض باستمرار لهجمات انتحارية من اسلاميي بوكو حرام قبل ان يتمكنوا من ارتكاب اعتداءات، وفق ما قال حاكم المنطقة لوكالة فرانس برس.

وقال الحاكم في اتصال من ياوندي ان “المنطقة تعرضت (الاربعاء) لمحاولتي اعتداء” شارك فيهما اربعة انتحاريين.

ومنذ تموز/يوليو 2015 تعرض اقصى شمال الكاميرون لنحو خمسين هجوما انتحاريا.