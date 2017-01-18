الجيش الليبي: حفتر لم يوقع أي اتفاق مع روسيا

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسماري، أن القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر “لم يوقع على أي اتفاق مع الجانب الروسي على متن حاملة الطائرات، وإنما وقع على سجل الحاملة التي يوقع عليه كبار الزوار”.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي استثنائي عقده بمناسبة تقدم القوات المسلحة في القاطع الغربي بمدينة بنغازي، إن “هناك اتفاقية مع روسيا لتوفير قطع الغيار والخبرات الفنية للأسلحة الموجودة في ليبيا أصلاً”.

لافتًا إلى أن “هذه الاتفاقية قائمة ما دمنا نستخدم أسلحة روسية الصنع، واتفاقية ثانية هي عبارة عن عقود تم توقيعها في العام 2009 لتوريد أسلحة حديثة بقيمة 4 مليارات و200 مليون دولار وهذه العقود سيتم تفعيلها بعد رفع الحظر”.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسحة الليبية تحرير منطقة بوصنيب غرب بنغازي “بالكامل وقطع الطريق بينها وبين قنفودة”.

مشيراً إلى وجود كميات كبيرة من الألغام والمفخخات في المنطقة تتعامل معها عناصر الهندسة العسكرية لتأمين تقدم قوات الجيش.