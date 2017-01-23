الجيش الليبي يتقدم في قنفودة لأول مرة منذ "عملية الكرامة"
الرئيسية » اخبار » الجيش الليبي يتقدم في قنفودة لأول مرة منذ “عملية الكرامة”

دبابة للجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي
دبابة للجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي
اخبار رئيسى عربى

الجيش الليبي يتقدم في قنفودة لأول مرة منذ “عملية الكرامة”

23 يناير, 2017
وائل فتحى

تقدم الجيش الوطني الليبي في محور قنفودة غربي مدينة بنغازي، مع تراجع مسلحين من القاعدة تحت قصف مدفعي وجوي عنيفين، وفق ما أفادت مصادر أمنية الاثنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن “وحدات القوات المسلحة التحمت بالقاطع الرابع غربي قنفودة مع وحدات القوات المسلحة بالقاطع الأول شرقي قنفودة لأول مرة منذ انطلاق عملية الكرامة”.

وأكد مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن “القوات المسلحة بسطت سيطرتها على مصيف وحي الطيرة السكني غربي قنفودة”.

ويقاتل الجيش الوطني الليبي تنظيمي القاعدة وداعش في مدينة بنغازي، إذ يتقاسمان آخر المناطق فيها، ويتمركز مسلحو القاعدة على منطقة قنفودة غربي بنغازي.

وقد فر أغلبية مسلحي داعش من هذه المنطقة مطلع الشهر الجاري، قبل أن يقضي الجيش الوطني الليبي على الفارين من التنظيم ويعتقل آخرين.

وفي محور وسط بنغازي، يتقاسم التنظيمان منطقتي سوق الحوت والصابري، إذ تسيطر القاعدة على منطقة سوق الحوت، بينما تحتل داعش منطقة الصابري.

Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *