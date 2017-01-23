الجيش الليبي يتقدم في قنفودة لأول مرة منذ “عملية الكرامة”

تقدم الجيش الوطني الليبي في محور قنفودة غربي مدينة بنغازي، مع تراجع مسلحين من القاعدة تحت قصف مدفعي وجوي عنيفين، وفق ما أفادت مصادر أمنية الاثنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن “وحدات القوات المسلحة التحمت بالقاطع الرابع غربي قنفودة مع وحدات القوات المسلحة بالقاطع الأول شرقي قنفودة لأول مرة منذ انطلاق عملية الكرامة”.

وأكد مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن “القوات المسلحة بسطت سيطرتها على مصيف وحي الطيرة السكني غربي قنفودة”.

ويقاتل الجيش الوطني الليبي تنظيمي القاعدة وداعش في مدينة بنغازي، إذ يتقاسمان آخر المناطق فيها، ويتمركز مسلحو القاعدة على منطقة قنفودة غربي بنغازي.

وقد فر أغلبية مسلحي داعش من هذه المنطقة مطلع الشهر الجاري، قبل أن يقضي الجيش الوطني الليبي على الفارين من التنظيم ويعتقل آخرين.

وفي محور وسط بنغازي، يتقاسم التنظيمان منطقتي سوق الحوت والصابري، إذ تسيطر القاعدة على منطقة سوق الحوت، بينما تحتل داعش منطقة الصابري.