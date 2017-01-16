الجيش الليبي يسيطر على بوصنيب بالكامل غرب بنغازي

أعلن الجيش الوطني الليبي الاثنين أن قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة بوصنيب غرب مدينة بنغازي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن ميلود الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة أن قوات تابعة للجيش قادمة من الشرق وأخرى من الغرب التقيتا والتحمتا في هذه المنطقة.

ولم يبق بذلك أمام مسلحي ما يعرف بـ”مجلس شورى ثوار بنغازي” إلا ملجأ أخير في منطقة قنفودة، وهو عبارة عن منطقة صغيرة على شكل مستطيل بمنفذ بحري غرب المدينة.

يذكر أن المشير خليفة حفتر، الذي يتولى حاليا منصب القائد العام للجيش الوطني الليبي، كان بدأ في مايو/أيار 2014 “عملية الكرامة” للقضاء على تشكيلات مسلحة توصف بالتطرف كانت تسيطر على المدينة. وبعد معارك طاحنة وطويلة استطاعت وحدات الجيش الوطني محاصرة بقايا المسلحين في رقعة ضيقة، ولم يبق لهم بعد السيطرة على بوصنيب إلا منطقة قنفودة.