الجيش الليبي يسيطر على “قنفودة” بالكامل غرب بنغازي

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي أمس الأربعاء تحرير منطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي شرق البلاد من “العناصر الإرهابية”.

وقالت الغرفة إن الجيش الليبي تمكن من بسط سيطرته على جميع أحياء قنفودة بالكامل في القاطع الغربي بمدينة بنغازي.

وأكدت الغرفة أن الجماعات الإرهابية المتطرفة تراجعت إلى منطقة عمارات الــ”12??? بمنطقة بوصنيب وهي الآن محاصرة بالكامل من قبل عناصر الجيش الليبي والقوات المساندة.

وأضافت الغرفة أن وحدات القوات المسلحة التحمت بالقاطع الرابع غربي قنفودة مع وحدات القوات المسلحة بالقاطع الأول شرقي قنفودة لأول مرة منذ انطلاق عملية الكرامة.

يذكر أن الجيش الليبي يخوض في إطار عملية الكرامة التي انطلقت في آيار/مايو عام2014 معارك ضد التنظيمات الإرهابية لتطهير مدنية بنغازي منها.