الجيش الليبي يضيق الخناق على الإرهابيين في بنغازي

أوضح مسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة الليبية، رياض الشهيبي أن القوات الخاصة تمكنت من فرض سيطرتها على شارع عشرة وشارع مركز تدريب الكهرباء، بعد اشتباكات قوية مع العناصر الإرهابية التي تتحصن بالمنطقة.

وأشار الشهيبي الى أن العمليات العسكرية في الصابري تزامنت مع العمليات العسكرية بمحور وسط البلاد “سوق الحوت”.

وأفاد المسؤول الليبي بمقتل جنديين من القوات الخاصة خلال العمليات.

وأكد الشهيبي ان العناصر المتبقية من التنظيمات الإرهابية تعاني بسبب تضييق الخناق عليها من قبل قوات الجيش الليبي، خاصة بعد سيطرة البحرية على منطقة سوق الحوت ومواقع وشوارع استراتيجية ومبانٍ بوسط البلاد.