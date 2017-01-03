الجيش الليبي يوجه ضربة جوية ضد قيادات للقاعدة بالجفرة
الرئيسية » اخبار » الجيش الليبي يوجه ضربة جوية ضد قيادات للقاعدة بالجفرة

الجيش الليبي
اخبار عربى

الجيش الليبي يوجه ضربة جوية ضد قيادات للقاعدة بالجفرة

3 يناير, 2017
أحمد علي
image_pdfimage_print

كشف المتحدث الرسمي بإسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري الثلاثاء عن توجيه سلاح الجو الليبي ضربة وصفها بالمحكمة والدقيقة “للجماعات الإرهابية” أثناء اجتماع لقادة ميليشيا تنظيم القاعدة الإرهابي في قاعدة الجفرة وسط ليبيا”.

وأكدت رئاسة أركان القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر استهداف طائرة عسكرية اليوم، كانت تنقل ذخائر إلى قاعدة الجفرة الجوية.

وذكر شهود عيان وفقاً لوسائل إعلام ليبية، سقوط عدد من القتلي والجرحي في صفوف الكتائب المسلحة المسيطرة علي قاعدة الجفرة، ومن بين المصابين العقيد إبراهيم بيت المال المتحدث بإسم المجلس العسكري مصراتة.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *