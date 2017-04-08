الجيش اليمني يحرر جزراً استراتيجية تمهيداً لمعركة الحديدة

سيطرت قوات الجيش اليمني مسنودة ببوارج التحالف العربي على جزر عدة صغيرة قبالة ميناءي الحديدة والصليف في غرب اليمن، تمهيداً للعملية الكبيرة التي تهدف إلى تحرير الميناء من قبضة الانقلابيين.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني تمركزت في عدد من الجزر الواقعة قبالة ميناء الحديدة وميناء الصليف المجاور له، وإنها أحكمت قبضتها على جزيرة كمران أكبر جزيرة في المنطقة، إضافة إلى جزيرتي بيون وخوض، تمهيداً لمواكبة تقدم القوات البرية من اتجاهي الجنوب والشمال لتحرير الميناء.

وفي صنعاء قصفت مقاتلات التحالف مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية الحيمة الخارجية غرب المدينة وعلى الطريق المؤدي إلى ميناء الحديدة.

ووفق سكان فإن طائرات التحالف استهدفت موقع المنار العسكري أعقبها سماع دوي انفجارات ضخمة واشتعال النيران في الموقع. من جهته أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر اقتراب تحقيق عاصفة الحزم وإعادة الأمل لأهدافهما في ‏دعم الحكومة الشرعية وإغاثة وإنقاذ الشعب اليمني.

وذكرت تقارير غربية أن الانقلابيين يقفون وراء تمويل القراصنة الصوماليين في البحر الأحمر لاستئجارهم في تهريب السلاح وإقلاق ممر الملاحة الدولي، حسب ما نقل موقع “يمن مونيتر” عن إذاعة صوت أميركا.