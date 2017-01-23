الجيش اليمني يحرر مدينة المخا بالكامل من الحوثيين

تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية في اليمن المدعومة بالتحالف العربي الاثنين، من تحرير مدينة المخا غرب محافظة تعز بالكامل من “مليشيا” الحوثي وصالح الانقلابية.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية “سبأ “، ومقرها عدن، اليوم ” أن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء احمد سيف اليافعي أبلغ اليوم الاثنين باتصال هاتفي فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بأن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير المخا بالكامل بعد معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية”.

وبحسب الوكالة،هنأ الرئيس القادة والصف والضباط وأبطال الجيش والمقاومة وكافة الشرفاء من ابناء الشعب اليمني بهذه الانتصارات الساحقة التي حققها ابطال الجيش والمقاومة المسنودين بالتحالف العربي ، مشدداً على ضرورة مواصلة مثل هذه الانتصارات في كافة المواقع والجبهات في مختلف المحافظات حتى يتم تطهيرها وتخليصها من مليشيا الموت والدمار.

وأشاد الرئيس اليمني بالدور الايجابي لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات الذي كان له الاسهام الفاعل في هذا الانتصار وغيره من الانتصارات التي تحققت على ارض الواقع.