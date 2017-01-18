الجيش اليمني يستولي على صواريخ “زلزال” الإيرانية شرق صنعاء

تمكنت قوات الجيش اليمني، من السيطرة على مواقع جديدة واستولت على أسلحة وذخائر كثيرة، بينها صواريخ ما تسمى “زلزال” والمصنعة في إيران، في جبهة نهم بشرق صنعاء.

وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء، عبد الله الشندقي، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط، إن “الجيش الوطني وهو يواصل معركة التحرير مدعوماً بالمقاومة الشعبية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، تمكن من السيطرة على أسلحة وعتاد كانت بحوزة الميليشيات”.

وتابع الشندقي “من ضمنها مجموعة صواريخ زلزال مع قاعدة إطلاق 4 أطقم كان على متنها 4 رشاشات ثقيلة عيار 23 وعربة “بي إم بي” وكذلك 3 مخازن للذخيرة و10 قاذفات “آر بي جي” و7 رشاشات 12 و8 معدلات ومخازن أدوية ومخازن تغذية وملابس وكذلك شيول (جرافة) كانت معدة لشق الطرق”.

وأضاف الشندقي “كل هذا خلفته الميليشيات أثناء فرارها أمام تقدم الجيش الوطني مدعوماً بطيران التحالف العربي”، فيما أكد أن قوات الشرعية تتقدم “في ظل انهيار كبير لعناصر الميليشيات وفرارها باتجاه العاصمة صنعاء”.