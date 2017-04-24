الجيش اليمني يسيطر على قرية الثوباني غرب تعز

أكدت مصادر ميدانية الاثنين تمكن قوات الجيش اليمنى من السيطرة على قرية الثوباني شرقي المخا بعد معارك مع ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على عبدالله صالح غرب تعز.

وأضافت المصادر أن الجيش الوطنى والمقاومة دخلوا القرية ورفعت العلم الوطنى فوق جبل الثوبانى، وأن مليشيا الحوثى لازت بالفرار منها”.

وفى سياق متصل، أكدت مصادر عسكرية ميدانية تمكن قوات الجيش من قطع ثانى أهم طرق الإمداد التى تستخدمها ميليشيات الحوثى والمخلوع صالح الانقلابية فى إرسال تعزيزاتها العسكرية إلى مقاتليها فى موزع والوازعية وكهبوب والعمرى وذباب والمضاربة فى لحج.

وقالت المصادر “إن الطرق التى تم قطعها هى طريق ترابية وعرة تربط البرح فى مديرية مقبنة غرب تعز والوازعية فى جنوب غرب المحافظة”.

كما أشارت المصادر إلى سيطرة قوات الشرعية فى اليمن، مدعومة بالتحالف العربى، على أبراج الاتصالات الخاصة بمعسكر خالد بن الوليد غرب تعز، فيما تعمل كتيبة بالجيش الوطنى من أبناء مديرية الوازعية على مهمة تحديد المخابئ وتطهير المعسكر من الألغام.