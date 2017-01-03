الجيش اليمني يشن هجوماً على القاعدة في أبين
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الجيش اليمني في ابين
الجيش اليمني في ابين
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الجيش اليمني يشن هجوماً على القاعدة في أبين

3 يناير, 2017
أحمد علي
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نفذ الجيش اليمني عملية عسكرية شاملة الثلاثاء ضد تنظيم القاعدة في جبال المراقشة بمحافظة أبين شرق عدن، بمساندة مباشرة من قوات التحالف العربي.

وأفادت مصادر محلية بمقتل ما لا يقل عن 26 شخصاً من عناصر القاعدة وقوات التدخل السريع التابعة للجيش خلال معارك متواصلة.

إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية أن قوات من وحدة التدخل السريع، التي جرى تدريبها من قبل قوات التحالف مؤخراً، هي التي تقوم بتنفيد العملية مدعومة بنحو 60 عربة مسلحة وآليات عسكرية.

وقد تحركت باتجاه منطقة جبال المراقشة الوعرة، التي تعتبر المعقل الرئيس للقاعدة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

يذكر أن منطقة المراقشة بين مدينة شقرة الساحلية ومديرية أحور، وتبعد نحو مائتي كيلومتر شرق عدن.

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أحمد علي

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