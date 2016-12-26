الجيش اليمني يطلق عملية كبرى لتحرير جبل غيلان الاستراتيجي
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قوات الجيش الوطني اليمني
قوات الجيش الوطني اليمني
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الجيش اليمني يطلق عملية كبرى لتحرير جبل غيلان الاستراتيجي

26 ديسمبر, 2016
أحمد علي
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أطلق الجيش اليمني عملية عسكرية كبرى لتحرير جبل غيلان الاستراتيجي، شرقي العاصمة صنعاء، وفق مصادر عسكرية.

وقالت المصادر إن الجيش اليمني أطلق عملية عسكرية ضخمة مسنودة بطيران التحالف العربي لتحرير جبل غيلان الاستراتيجي شرق صنعاء، والتقدم صوب العاصمة اليمنية، التي يحتلها الانقلابيون منذ عامين.

مضيفة أنّ المعارك العنيفة تدور في محيط جبل غيلان وسط غارات مكثفة لطيران التحالف.

وتتزامن المعارك مع انشقاقات في صفوف القوات الموالية لصالح، إذ أكدت مصادر في الجيش الوطني أن ضباطاً في “قوات الحرس الجمهوري” انشقوا عن الانقلاب، معلنين انضمامهم إلى صف الشرعية.

من جهة ثانية، ذكرت مصادر أخرى أن طيران التحالف العربي كثف الاثنين غاراته على معسكرات الانقلابين في نهم، وعمران، وصعدة، بالتزامن مع قصف مدفعي للقوات الحكومية على مواقع الانقلابيين في بلدة أرحب.

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أحمد علي

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