الجيش اليمني يقترب من صنعاء

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني وبإسناد جوي فاعل من طائرات التحالف العربي، تقدمها باتجاه العاصمة صنعاء، وسيطرت على مرتفعين جبليين يطلان على مديرية أرحب، بالتزامن مع تقدم مماثل في جبهة تعز، ردت الميليشيات عليه باستهداف المدنيين والأحياء السكنية، بينما دكت القوات السعودية مجاميع من الانقلابيين الذي حاولوا اجتياز حدود المملكة.

ووفق مصادر عسكرية، فإن قوات الجيش الوطني وبعد يوم من سيطرتها على سبعة مواقع كانت تحت سيطرة المسلحين الحوثيين وحلفائهم في مديرية نهم، تقدمت أمس وسيطرت على جبلي قرن، ودعة المطلين على مفرق مديرية نهم مع مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

قتلى الانقلابيين

وذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني قتلت أكثر من 23 من مسلحي الحوثي وحلفائهم، وأسرت تسعة آخرين في تلك المواجهات، في حين قصفت مقاتلات التحالف مواقع هؤلاء، ودمرت عربتين مدرعتين وسيارتين عسكريتين، كانت تحمل إمدادات للانقلابيين في الجبهة.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت أيضاً من استكمال السيطرة على جبل السفينة، وتواصل تمشيط منطقة المدفون على الطريق المؤدي إلى العاصمة.

من جهته، أوضح الناطق باسم مقاومة صنعاء عبدالله الشندقي أن الجيش الوطني واصل التقدم في جبهة نهم، وتمكن من تحرير جبل السفينة وجبل القتب وجبل قرن ودعه وسبعة مواقع أخرى.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 37 وعشرات الجرحى من عناصر الميليشيات الانقلابية، واستشهاد سبعة من الجيش الوطني وجرح 12.