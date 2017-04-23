الحرس الإيراني يتسلم دفعة كبيرة من صواريخ نصير المجنحة

تسلمت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أمس السبت، عددا كبيرا من صواريخ مجنحة من طراز “نصير”، في مراسم خاصة بحضور وزير الدفاع، العميد حسين دهقان.

وأوضحت وكالة “تسنيم” الإيرانية الرسمية أن عملية تسليم الصواريخ المضادة للسفن من طراز “نصير” إلى القوات البحرية أقيمت في مؤسسة الصناعات الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

وأشار دهقان خلال هذه المراسم إلى أن القدرات الصاروخية للقوات المسلحة شهدت تعزيزا كبيرا في الآونة الأخيرة.

وأوضح دهقان، حسب “تسنيم”، أن الصواريخ المجنحة هذه من طراز بحر-بحر يمكن إطلاقها أيضا من الشاطئ ضد أهداف بحرية.

وفي تطرقه إلى أهم الخصائص التي تتميز بها صواريخ “نصير”، لفت وزير الدفاع إلى جاهزيتها للرد السريع وعملها بالدقة العالية في إصابة الهدف وقدرة التدمير الكبيرة وإمكانية التشويش العالية عبر رادار متقدم، والإطلاق بواسطة الزوارق السريعة.

وأضاف أن “هذا الإنجاز القيم، النابع من التوجه نحو البحث والإبداع والتطوير والإنتاج وفق احتياجات القوات المسلحة، تم إحرازه عبر الاستفادة من السبل المختصرة، التي كان يؤكد عليها قائد الثورة الإسلامية دوما”.

وشدد دهقان على أن تزويد القوات البحرية الإيرانية بهذا النوع من الصواريخ هو بمثابة المضي بخطوة مؤثرة نحو تعزيز القدرات الدفاعية والردعية الإيرانية.

أما عدد الصواريخ، التي تسلمتها اليوم البحرية الإيرانية، فلم تأت على ذكرها الوكالة.