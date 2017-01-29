الحرس الثوري الإيراني يعترف بتصنيع الصواريخ الباليستية

قال الحرس الثوري الإيراني إنه يملك القدرة على إنتاج الصواريخ الباليستية القادرة على ضرب أهداف متحركة، وفق ما نقلت وكالة تسنيم التابعة له، عن نائب القائد العام للحرس الثوري العميد حسين سلامي، الأحد.

وقال سلامي، حسب الوكالة، إن حرسه الثوري يملك تقنية إنتاج هذه الصواريخ، لضرب أهداف متحركة، وأن إيران أصبحت “من الدول القليلة في العالم التي تملك هذه التكنولوجيا”.

وأضاف سلامي أن الحرس الثوري نجح في تصنيع الطائرات دون طيار، والحرب الإلكترونية، والصواريخ الباليستية.

يُذكر أن الصواريخ الباليستية تمثل مصدر خلاف أساسي بين إيران والولايات المتحدة، والأمم المتحدة أيضاً، رغم نفي طهران مخالفة صواريخها أي اتفاق دولي، ذلك أن الصواريخ الباليستية قادرة بالضرورة على حمل رؤوس نووية، وهو ما يحظره قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.