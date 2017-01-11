الحريري: زيارة عون للسعودية خطوة لتعميق العلاقات

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأربعاء أن زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون الى السعودية وقطر “خطوة مهمة على طريق تعميق العلاقات وازالة الالتباسات وترميم ما ساد من تباينات خلال الفترة الماضية”.

وشدد الحريري في كلمة القاها في مستهل جلسة للحكومة اللبنانية على ان زيارة الرئيس اللبناني الى الرياض “كانت تاريخية وناجحة بكل معايير النجاح” لافتا الى ان الكلام الذي ادلى به عون خلال زيارته يعبر عن جميع اللبنانيين وعن موقف الدولة اللبنانية تجاه الاشقاء العرب.

وقال ان “المحبة التي عبر عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه لبنان ليست غريبة على المملكة وقيادتها التي وقفت على الدوام الى جانب لبنان وشعبه وكانت النصير الاول لامنه واستقراره وسلامة العيش المشترك بين ابنائه بعيدا عن التدخل الخارجي”.

وكان الرئيس اللبناني استهل اولى جولاته الخارجية منذ توليه رئاسة لبنان بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية استمرت يومين التقى خلالها العاهل السعودي وعددا من كبار المسؤولين.