الحريري: لبنان سيبقى متمسكاً بالإجماع العربي

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الأربعاء أن لبنان سيبقى متمسكاً بالإجماع العربي وبحقوق الفلسطينيين، وعلى رأسها حق العودة.

وقال الحريري خلال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء “إن لبنان سيبقى متمسكاً بالإجماع العربي وبحقوق إخوانه الفلسطينيين الكاملة، وعلى رأسها حق العودة، وسنبقى مجمعين على رفض التوطين كما ينص على ذلك دستورنا اللبناني”.

وأضاف قائلاً “مؤتمر الشرق الأوسط في باريس أعاد التأكيد على حل الدولتين للنزاع العربي الإسرائيلي، وهو الحل الذي تعمل إسرائيل على تعطيله، هذا إنجاز للدبلوماسية الفرنسية، ومواقف الرئيس فرانسوا هولاند كانت نزيهة وشجاعة”.

وتابع الرئيس الحريري “إننا نكرر أن لا حل إلا على قاعدة مبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت، وبإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.

مشيراً إلى أن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية تهدف إلى فرض أمر واقع ينسف أي عملية سلام، وقد تبنى مؤتمر باريس قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان ويدعو إسرائيل إلى وقفه فوراً”.

ونوه الرئيس الحريري بكلمة رئيس الجمهورية أمام السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، وبالتوجهات الوطنية التي تضمنتها.

وقال: “أؤكد أن أولويات عملنا في الحكومة هو إجراء الانتخابات النيابية ولن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أي نيات أو رغبة في التمديد للمجلس النيابي، كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على انتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل”.

ومن جهة أخرى أعلن الحريري أنه “على تواصل دائم مع الحكومة التركية لمعرفة نتائج التحقيق مع الإرهابي الذي ألقي القبض عليه بتهمة تنفيذ جريمة إسطنبول الإرهابية، التي ذهب ضحيتها عدد من المواطنين اللبنانيين”.