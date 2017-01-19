الحكم خمس سنوات على ثلاثة أفراد من العائلة الحاكمة بالكويت
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محكمة الاستئناف الكويتية
محكمة الاستئناف الكويتية
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الحكم خمس سنوات على ثلاثة أفراد من العائلة الحاكمة بالكويت

19 يناير, 2017
وائل فتحى
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أيدت محكمة الاستئناف الكويتية الخميس أحكاما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أفراد من أسرة آل الصباح الحاكمة بتهمة الإساءة لقضاة كبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت.

كما أيدت المحكمة حكما بالسجن لمدة سنة بحق شخص سادس إضافة الى حكم بإطلاق سراح ستة اشخصا آخرين على ذمة القضية نفسها، بينما لم تنظر في حكم بالسجن لمدة عشر سنوات على شخص يحاكم غيابيا.

ومن المحكوم عليهم الشيخ عذبي الفهد الصباح، ابن اخ الأمير والرئيس السابق لجهاز امن الدولة، والشقيق الأصغر لعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ احمد فهد الأحمد الصباح، إضافة الى الشيخ خليفة علي الصباح، رئيس تحرير صحيفة الوطن والقناة التابعة لها، واللتين أغلقتا بسبب مخالفتها الشروط المالية لقانون الشركات.

ودين المتهمون في نهاية أيار/مايو الماضي بتهمة الإساءة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى وسلفه، واتهامهما بتلقي رشى، وذلك عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي وتطبيق “وأتساب” للمحادثة الفورية عبر الهواتف الذكية.

وينتظر المحكوم عليهم قرار محكمة التمييز التي تعد إحكامها نهائية. ولا ينفذ المحكومون الإحكام حتى تصبح نهائية.

وسبق للسلطات الكويتية أن أوقفت ولاحقت عشرات الأشخاص بسبب تعليقات أدلوا بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا تويتر. وانتقدت منظمة العفو الدولية مطلع السنة القانون الجديد للجرائم الالكترونية في الكويت، معتبرة انه يقيّد حرية التعبير عبر الانترنت.

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وائل فتحى

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