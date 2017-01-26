الحكومة: الانقلابيون فجروا نحو 300 مسجد في اليمن

قالت الحكومة اليمنية الخميس، إن ميليشيا الانقلاب قامت بتفجير 299 مسجداً في البلاد.

جاء ذلك على لسان وزير الأوقاف الدكتور أحمد عطية، خلال لقائه اليوم في الرياض مع مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، عبد العزيز آل الشيخ.

وقال عطية إن “ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية فجرت أكثر من 299 مسجداً، مع تعرض 24 مسجداً لأضرار بالغة، فيما تم تحويل 146 مسجداً إلى ثكنات عسكرية للقتل والتدمير وتخزين السلاح”.

وبحث الوزير اليمني مع المسؤول السعودي تعزيز العلاقة بين البلدين في مجال الإرشاد الديني والدعوي، بما يسهم في نشر ثقافة التسامح والسلام والوسطية.