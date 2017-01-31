الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء الانتخابات

قررت الحكومة الفلسطينية امس، إجراء الانتخابات المحلية في 13 مايو المقبل.

وأكد الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود أنه تم تحديد موعد إجراء الانتخابات، وذلك بالاتفاق مع الرئيس محمود عباس، في جميع المحافظات الفلسطينية.

من جانبها، رفضت حركة “حماس” قرار الحكومة، وقالت على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: إن حماس ترفض قرار الحكومة الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية، مضيفاً: “ان أي انتخابات يجب ان تكون بعد انهاء الانقسام حتى لا تتكرر تجارب صعبة خضناها مع حركة فتح”.

الاستيطان

على صعيد آخر، بدأ الكنيست الاسرائيلي امس بحث مشروع قانون شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية المقامة على اراضي خاصة في الضفة الغربية، تحت ما يسمى “تسوية الوضع القانوني” في حين ارجأ التصويت عليه حتى الاثنين القادم.

وفي حال إقرار القانون، فإنه سيضفي شرعية وبأثر رجعي على 3921 وحدة استيطانية اقيمت بشكل “غير قانوني” حتى وفق قانون الاحتلال على أراض فلسطينية خاصة، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها إسرائيل قانونها المدني على الأراضي المعترف بانها مملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية امس عن “خطة ضخمة” تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذها لتطوير شبكة المواصلات في الضفة.

وقالت: “إن الحكومة الاسرائيلية ستستثمر 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار)، لإقامة بنية تحتية للنقل والمواصلات داخل الضفة، تشمل حفر أنفاق، وتقاطعات، وطرق مواصلات جديدة، وقطارات خفيفة، وطرق للحافلات العامة”.

واشارت الصحيفة الى ان المشروع يهدف الى ضم غير معلن، لمعظم اراضي الضفة الغربية إلى اسرائيل.