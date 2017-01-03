الحوثيون يحجزون أرصدة هادي وعدد من المسؤولين

أمرت النيابة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء، البنوك المحلية، في نطاق سيطرتها، بحجز أرصدة وحسابات الرئيس، عبدربه منصور هادي، وعدد من مستشاريه ومسؤولين آخرين.

وقررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، المُسيطر عليها من قبل الحوثيين، الحجز على الأموال الخاصة، الثابتة والمنقولة لكل من: الرئيس هادي، ووزير الخارجية السابق، رياض ياسين، ومستشاري الرئيس، سلطان حزام العتواني، وعبدالوهاب الآنسي، ووزير الخدمة المدنية، عبدالعزيز جباري، وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أحمد عوض بن مبارك، ورئيس جهاز الأمن القومي السابق، علي حسن الأحمدي. طبقًا لوثيقة التوجيه الصادرة من وكيل النيابة الجزائية المتخصصة، عبدالله علي الكميم.

وطالب الوكيل الكميم، بتنفيذ “قرار الحجز على الأموال الخاصة بالمذكورين أو تضليل العدالة بنقل ملكيتها أو حيازتها لإخفائها خلال عام 2015 وما تلاها”.

كما تضمن التوجيه – وفقًا للوثيقة التي تداولها ناشطون يمنيون – موافاة المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، خلال أسبوع على أكثر تقدير، بكشف عن الحسابات والأرصدة، مبين فيه أرقام الحسابات للمبالغ، لتعرض على المحكمة في جلستها القادمة.