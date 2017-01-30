الحوثيون ينفذون عمليات خطف واسعة في الحديدة

نفذت ميليشيات الحوثي وصالح عملية خطف واسعة استهدفت أهالي محافظة الحديدة على خلفية رفضهم التجنيد القسري، فيما قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع للانقلابين في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف بمحافظة الحديدة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت مصادر محلية، الاثنين، أن عملية الخطف تمت في منطقة بيت الفقيه وباجل والخوخة وأحياء سكنية في وسط المدينة، التي تعد مركز المحافظة.

وأكدت المصادر أن الحوثيين يحتجون بذرائع واهية منها مولاة المختطفين للشرعية فضلا عن رفضهم عملية التجنيد القسري والزج بهم في حروبهم العبثية.

على صعيد آخر شنت مقاتلات التحالف العربي 4 غارات على مواقع للحوثيين في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف بمحافظة الحديدة، كما قصفت موقعا آخر للانقلابيين في منطقة موشج بمديرية الخوخة الساحلية التابعة للحديدة.

وفي تعز، ذكرت مصادر أمنية أن قتلى وجرحى سقطوا في معارك بين القوات الشرعية المتمردين وغارات لمقاتلات التحالف العربي في الساحل الغربي للمحافظة.

وتصاعدت وتيرة المعارك في مناطق شرق وجنوب المخا، بالتوازي مع غارات مكثفة للتحالف العربي استهدفت آليات ومواقع لميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في محيط المخا وجبل النار ومنطقة النجيبات والهاملي في موزع، كما استهدفت تعزيزات على طريق المخا وجسر رسيان بالبرح غربي تعز.

وذكرت مصادر ميدانية أن الحوثيين وقوات صالح زرعوا كميات هائلة من الألغام لإعاقة تقدم القوات الشرعية.

وسقط 4 قتلى من المتمردين في مواجهات مع القوات الشرعية، التي أحبطت هجمات للمتمردين على مواقعها جنوب شرقي مدينة تعز.

وشهدت الجهة الشرقية من مدينة تعز اشتباكات وتبادل للقصف خلال ساعات الليل، حيث قصف المتمردون المنطقة بالدبابات والمدفعية، فيما أحرقت القوات الشرعية آلية عسكرية للمتمردين أمام بوابة القصر الجمهوري شرقي المدينة.

كما شهدت مواقع مختلفة في مديرية مقبنة، غربي تعز، مواجهات إثر هجمات للمتمردين، وتعرضت قرى جبل لقصف من قبل ميليشيات الحوثي وصالح.

وشنت مقاتلات التحالف 3 غارات على أهداف للمتمردين في قرى نهم شرقي صنعاء، حيث تبادلت القوات الشرعية والمتمردين قصفا مدفعيا خلال ساعات الليل.

ونقذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع وتجمعات وآليات للانقلابين في رأس عيسى بالصليف والخوخة ومناطق أخرى على الشريط الساحلي بمحافظة الحديدة، وأسفرت الغارات عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى وتدمير آليات عسكرية.

كما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت أهدافا للانقلابيين في مدينة حرض وميدي بمحافظة حجة الحدودية.

كما قصف الطيران تعزيزات للحوثيين وقوات صالح في المخدرة في مأرب، فيما شن الجيش الوطني قصفا على مواقع المتمردين في نفس المنطقة.