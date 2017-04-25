الخرطوم تتهم جوبا بدعم المتمردين ضدها لإطالة أمد الحرب

اتهم جهاز الأمن والمخابرات السوداني حكومة جنوب السودان بإجراء محادثات مع متمردين يحاربون الخرطوم في منطقتين متاخمتين لجنوب السودان، وذلك بهدف “إطالة أمد الحرب” هناك.

وقال الجهاز في بيان إن رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه تعبان دينق وقادة من الجيش عقدوا اجتماعات الأسبوع الماضي مع الحركة الشعبية في شمال السودان التي تقاتل حكومة الخرطوم في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتابع البيان “هذه الاجتماعات تسعى لإطالة أمد الحرب في السودان”، مضيفا أن جنوب السودان مستمر في دعم وإيواء حركة التمرد السودانية.

وأشار الجهاز إلى أنه استمرارا لهذه السياسة عقد كير ودينق “اجتماعات مكثفة مع الحركة الشعبية-شمال امتدت من الأربعاء وحتى السبت”.

وأضاف “نحن نحذر حكومة جنوب السودان ونطالبها بالتوقف عن التدخل في شؤون السودان”.

وقارن البيان سياسة جنوب السودان هذه مع المساعدات الإنسانية التي تقدمها الخرطوم لمئات آلاف اللاجئين من جنوب السودان هربا من الحرب والمجاعة في بلدهم.