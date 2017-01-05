الداخلية التونسية تكشف خلية إرهابية في ولاية المنستير
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الداخلية التونسية تكشف خلية إرهابية في ولاية المنستير

5 يناير, 2017
أحمد علي
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية على موقعها الإلكتروني الخميس، الكشف عن خلية إرهابية في ولاية المنستير.

ووفقاً للبوابة الإلكترونية للوزارة فإن قوات الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بولاية المنستير تمكنت من كشف “خلية إرهابية تتكون من خمسة عناصر تتراوح أعمارهم بين 26 و30 سنة تنشط بين معتمديّة بني حسّان من ولاية المنستير وجهة الكرم الغربي بتونس العاصمة”.

وأضافت أنه خلال التحري “اعترف أفراد الخلية بتبني الفكر التكفيري وحضور حلقات دينية بأحد المساجد بجهة الكرم الغربي يتم خلالها تحريض الشباب على السفر إلى بؤر التوتر للانضمام للجماعات الإرهابية هناك”.

وذكرت أن النيابة العمومية أذنت بالتحفظ على كامل أفراد الخلية ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها “الانضمام إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية”.

وكانت الداخلية أعلنت الكشف عن خلية إرهابية بسوسة شرقي البلاد “تتكون من 13 عنصراً، اعترفوا بقيامهم بتسفير حوالي 12 شاباً تونسياً إلى بؤر التوتر للانضمام إلى الجماعات الإرهابية”.

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أحمد علي

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