الداخلية الكويتية: 6 وفيات حصيلة حادث “يخت الخيران”

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق شب في يخت بمنطقة الخيران المطلة على الخليج جنوبي الكويت أمس السبت إلى 6 وفيات من أسرة واحدة إلى جانب عدد من المصابين.

وأنهت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء عملية مسح منطقة الحريق الذي اندلع في يخت بمنطقة الخيران أمس السبت وانتشال الضحايا ونقل المصابين إلى مستشفى العدان ومبارك الكبير.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان صحافي إن الحادث المؤسف أدى إلى وفاة ستة أشخاص وأربعة مصابين من أسرة واحدة.

وأوضحت أنه فور تلقي البلاغ باندلاع الحريق قامت زوارق الإدارة العامة لخفر السواحل و(الإطفاء) بالتعامل معه وتم مسح منطقته فورا من جانب إدارة جناح طيران الشرطة وغواصين من الجيش الكويتي والإنقاذ البحري (الإطفاء).

وأضافت أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى العدان ومستشفى مبارك الكبير وكذلك انتشال جثامين الضحايا.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة في الداخلية بالتعاون مع قسم مراقبة تحقيق حوادث الحريق في (الإطفاء) تواصل التحقيقات المكثفة لكشف ملابسات الحريق ومعرفة أسبابه.