الديموقراطيون يقاطعون التصويت على مرشحي ترامب لوزارتي الخزانة والصحة

قاطع اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون الثلاثاء التصويت على مرشحي الرئيس الاميركي دونالد ترامب لمنصبي وزارة الخزانة ووزارة الصحة، ما ادى الى عرقلة التصويت.

وقال السناتور الديموقراطي البارز في لجنة المالية في مجلس الشيوخ رون وايدن على تويتر “اليوم رفض الديموقراطيون اعضاء لجنة المالية في مجلس الشيوخ التحرك بشان ترشيح منوتشين وبرايس″ في اشارة الى مرشح ترامب لوزارة الخزانة ستيفن منوتشين ووزارة الصحة توم برايس.

وياتي تحرك الديموقراطيين وسط خشيتهم من اختيارات ترامب للوزارات الرئيسية وغضبهم من الخطوات الصارمة التي اتخذها في اول اسبوع له في منصبه.

وقال وايدن “مجموعة المعلومات المتعلقة بالاخلاقيات التي تكشفت بشأن توم برايس هي دليل قوي على انه لا يمكن ان يسمح له بان تكون له السيطرة على الرعاية الصحية”.

وكان يشير الى اتهامات الديموقراطيين لبرايس بانه استثمر في شركة طبية كانت ستستفيد من قانون شارك برايس، عضو الكونغرس من جورجيا، في رعايته.

واتهم منوتشين، المصرفي في وول ستريت والممول لافلام في هوليوود، خلال جلسة الاستماع للمصادقة على تعيينه بانه لم يكشف عن اصول له خارج البلاد، وخضع لتحقيق حول عمليات حجز على عقارات قام بها بنك يملكه.

واعرب رئيس اللجنة المالية الجمهوري اورين هاتش عن غضبه اثناء الجلسة التي تغيب عنها الديموقراطيون.

وقال “اعتقد انه يجب ان يتوقفوا عن التصرف كحمقى”.

وبموجب قوانين مجلس الشيوخ يجب حضور عضو واحد على الاقل من الحزب المعارض لاجراء التصويت.

وانتقد ترامب الديموقراطيين مرارا بسبب ابطائهم الموافقة على ترشيحاته لاسباب سياسية.