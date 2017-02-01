الرئيس العراقي: قرار ترامب حول الهجرة شكل صدمة

اعتبر الرئيس العراقي فؤاد معصوم الأربعاء أن قرار نظيره الأميركي دونالد ترامب بعدم السماح بدخول رعايا سبع دول بينها العراق إلى الولايات المتحدة شكل صدمة خصوصا وان العراق يقاتل الارهاب “نيابة عن كل العالم”.

وكان ترامب اصدر مرسوما يحظر دخول رعايا سبع دول بينها العراق إلى الأراضي الأميركية لمدة 90 يوما على الأقل، ومواطني سوريا حتى إشعار آخر بهدف منع دخول “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين”.

وقال الرئيس العراقي في بيان الاربعاء إن إدراج ترامب “لأسم العراق ضمن الدول التي يمنع مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة شكل صدمة لنا”.

ودعا البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية إلى “انصاف شعب يقاتل الارهاب بدماء ابنائه وموارده نيابة عن كل العالم بما فيها الولايات المتحدة”، وفقا للبيان.

كما طالب الرئيس العراقي الادارة الأميركية براجعة قرارها، حسبما نقل البيان.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعتبر بدوره الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي، أن قرار ترامب يشكل عقابا لمن “يقاتلون الارهاب”.

وقال العبادي في أول رد فعل له على القرار متوجها بالكلام إلى ترامب “أنت تأتي على الضحية لتحاسبه، على الناس الذين يضحون والذين يقاتلون الارهاب لتعاقبهم”.

واثار قرار ترامب اعتراضات ورفضا في العراق الذي تخوض قواته معارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

ودعت الخارجية العراقية الاثنين واشنطن إلى اعادة النظر في قرارها الذي وصفته بـ”الخاطئ”، كما طالب مجلس النواب العراقي حكومة البلاد بالتعامل بالمثل مع الولايات المتحدة.

وتخوض القوات العراقية بدعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن، معركة واسعة منذ اكثر من ثلاثة اشهر لاستعادة مدينة الموصل، آخر اكبر معاقل الجهاديين في شمال البلاد، من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية.