الرئيس اللبناني ميشال عون يصل إلى السعودية
الرئيسية » اخبار » الرئيس اللبناني ميشال عون يصل إلى السعودية

الرئيس اللبناني، ميشال عون
الرئيس اللبناني، ميشال عون
اخبار خليجي رئيسى

الرئيس اللبناني ميشال عون يصل إلى السعودية

9 يناير, 2017
وائل فتحى
image_pdfimage_print

وصل الرئيس اللبناني، ميشال عون، الاثنين، إلى السعودية في زيارة هي الأولى له خارج البلاد بعد توليه الرئاسة.

وكان في استقبال الرئيس اللبناني لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي ، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق ، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري , ومدير مطار الملك خالد الدولي عبدالعزيز أبو حربه , وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة عبدالستار محمد عيسى.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *