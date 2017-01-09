الرئيس اللبناني ميشال عون يصل إلى السعودية

وصل الرئيس اللبناني، ميشال عون، الاثنين، إلى السعودية في زيارة هي الأولى له خارج البلاد بعد توليه الرئاسة.

وكان في استقبال الرئيس اللبناني لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي ، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق ، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري , ومدير مطار الملك خالد الدولي عبدالعزيز أبو حربه , وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة عبدالستار محمد عيسى.