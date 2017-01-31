الرئيس اللبناني يكشف موعد بدء إنتاج النفط

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، الثلاثاء، عن الموعد الذي يتوقع أن تبدأ فيه لبنان إنتاج النفط الخام، على أن تودع إيراداته في صندوق ثروة سيادي.

وقال عون، في اجتماع مع وفد من نقابة الصحفيين، إن لبنان سيبدأ الإنتاج عام 2018، مشيرا إلى أن كل ما سيجري تحصيله سيكون لصالح الشعب اللبناني.

وأضاف الرئيس اللبناني أن الإيرادات ستستثمر في مشروعات للتنمية، متعهدا بزيادة الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية المتهالكة في البلاد.

وأطلق لبنان أول جولة لتراخيص التنقيب وإنتاج النفط والغاز بعد تأخر ثلاث سنوات في خطوة لتطوير القطاع الذي تضرر جراء الأزمة السياسية.

وكان وزير الطاقة والمياه اللبناني، سيزال أبي خليل، قد صرح الأسبوع الماضي، أن بلاده فتحت 5 مناطق بحرية أمام تقديم العروض في أول جولة تراخيص.