الزياني يبحث مع المبعوث الأممي لليمن جهود السلام

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض الاثنين مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، آخر تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لاستكمال مشاورات السلام اليمنية.

ودفع العملية السياسية فيها وفق المبادرة الخليجية، ومناقشة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.