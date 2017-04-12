السراج: حكومة الوفاق لا تملك عصا سحرية لحل جميع المشاكل

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج أن حكومة الوفاق لا تملك عصا سحرية لحل جميع المشاكل ولكن من دونها ربما تكون الأوضاع أسوأ.

لافتا إلى حيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة تمثل عقبة رئيسية أمام حدوث توافق وتطور إيجابي.

وأضاف السراج نشرت هنا بطرابلس “أن المشير خليفة حفتر رفض الانصياع لسلطة مدنية رغم النداءات الموجهة إليه ورغم إقرار المجلس الرئاسى بأهمية دوره الشرعى الذى منحه له البرلمان الليبي”.

وتطرق السراج إلى ظاهرة انتشار السلاح وأقر بالمتاعب الاقتصادية الخطيرة التى تمر بها ليبيا، وكذلك صعوبة إدارة إشكالية الهجرة، وضعف الدعم الذى تتلقاه حكومته من أوروبا والمجتمع الدولى، واصفًا الوعود الأوروبية المقدمة لحكومته بأنها “فارغة”.

وأشار السراج إلى أن الآلاف من الراغبين فى الهجرة يستعدون حاليًا لبدء رحلتهم إلى أوروبا، بالتزامن مع حالة الطقس والبحر الهادئ الذى يساعد على تدفق هائل للمهاجرين عبر البحر المتوسط.

داعيا المجتمع الدولى إلى تحرك عاجل لوقف مزيد من الضحايا فى عرض البحر أو تزايد أعداد اللاجئين إلى أوروبا.