السعودية أحبطت 59% من العمليات الإرهابية في 2016
الرئيسية » اخبار » السعودية: أحبطتنا 59% من العمليات الإرهابية في 2016

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
اخبار اخبار منوعة خليجي

السعودية: أحبطتنا 59% من العمليات الإرهابية في 2016

8 يناير, 2017
أحمد علي
image_pdfimage_print

تمكنت السلطات الأمنية السعودية في أن تحبط المعدل الشهري المستهدف للعمليات الإرهابية من 3 عمليات إرهابية ناجحة في الشهر إلى عملية واحدة شهرياً مشيراً إلى إحباط 59% من العمليات الإرهابية العام الماضي.

وأضاف تقرير مؤشرات الإرهاب في السعودية لعام 2016 أن “سياسة الحزم التي اتبعتها السلطات السعودية في مكافحة الإرهاب أسفرت عن تحجيم الخسائر البشرية من عشرات الألوف إلى 21 ضحية، عبر إحباط 59% من العمليات الإرهابية”.

وأظهرت المؤشرات تنامي خطورة خلية القطيف شرق المملكة، حيث بلغت نسبة نجاح عملياتها إلى 64% من إجمالي العمليات الإرهابية الناجحة في السعودية كانت آخرها اختطاف قاضي المواريث في القطيف.

وقال عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي الدكتور عبدالرزاق بن عبدالعزيز المرجان، إن “العمليات الإرهابية لداعش هي الأكثر عدداً ولكن خلية القطيف الأخطر، لعدة أسباب، منها ارتفاع عدد العمليات الإرهابية الناجحة لها في القطيف بوصولها إلى 9 عمليات من أصل 14 عملية، فيما وصل عدد العمليات الناجحة لداعش 4 من أصل 14 عملية.

مما يؤكد أن خلية أعضاء الخلية حصلوا على تدريب، وكذلك صعوبة اختراق هذه الخلية لقلة أعضائها مقارنة بداعش”.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *