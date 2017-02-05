السعودية تحذر مبتعثيها في أميركا
الرئيسية » اخبار » السعودية تحذر مبتعثيها في أميركا

اخبار اخبار منوعة خليجي

السعودية تحذر مبتعثيها في أميركا

5 فبراير, 2017
وائل فتحى

حذرت الملحقية الثقافية السعودية في أميركا، الطلاب والطالبات المبتعثين، من الخوض في النقاشات السياسية والدينية أو المشاركة في التصريحات الإعلامية.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية الصادرة أمس السبت، إن الملحقية طالب المبتعثين في تعميم عاجل على الطلاب والطالبات كافة، بعدم ارتياد الأماكن المشبوهة والمناطق غير الآمنة، وتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن التجمعات بأشكالها كافة.

وحددت الملحقية ثلاثة التزامات للمبتعثين، وهي الانتباه للمستندات الرسمية والثبوتية عند القدوم إلى بلد الابتعاث، وتسديد غرامة المخالفات، وحضور جلسات المحاكم في التواريخ المحددة من جانب المحكمة.

Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *