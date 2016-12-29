السعودية ترحب بمقترحات كيري للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

رحبت وزارة الخارجية السعودية الخميس بمقترحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلية.

وكان أكد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للوصول إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي كلمة قبل أسابيع من تسليم إدارة الرئيس باراك أوباما السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، دافع كيري عن موقف واشنطن السماح بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي، قائلا إن الهدف كان للحفاظ على حل الدولتين الذي بات في خطر.

ودعا الجانبين إلى القبول بحل الدولتين وفقا لحدود عام 1967 مع إمكانية تبادل الأراضي وتعويض الفلسطينيين المتضررين.

ورأى أن “القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية”، مكررا دعوته للفلسطينيين إلى الاعتراف بإسرائيل “كدولة يهودية”.

ووصف الحكومة الإسرائيلية بأنها “الأكثر يمينية” في التاريخ، مشددا على أن إسرائيل لا يمكن أن تكون “ديمقراطية ويهودية” في حال استمر الوضع على حاله.

وأشار كيري إلى أنه كان قد حذر نتنياهو من أن الفلسطينيين سيتوجهون للمؤسسات الدولية في حال استمرار إسرائيل في سياستها الاستيطانية الحالية.