السعودية تصد 4 عمليات هجومية للميليشيات الحوثية

تصدت القوات السعودية المشتركة بمساندة طيران التحالف ومروحيات الأباتشي السعودية لأربع عمليات هجومية من قبل الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح قبالة جازان.

ونفذت العمليات الهجومية تحديداً قبالة “جبل الفدنه الكرس المدبع تبة خمران” بدأت الأحد واستمرت لمدة 7 ساعات متواصلة.

وأفادت مصادر أن القوات السعودية رصدت تحركات العدو من خلال الطائرات بدون طيار والتقنيات الإلكترونية التي تمتلكها، والتي حددت مواقع العدو.

فيما قامت المدفعيات السعودية باستهداف تلك المواقع، خاصة قبالة جبل الفدنه والمدبع.

وساند طيران التحالف العمليات العسكرية على الأرض بقصفه مركبات عسكرية تابعه للميليشيات ومخازن أسلحة وذخائر، خبأتها الميليشيات قبالة تبة خمران.

فيما تمكنت وحدات المظليين والقوات الخاصة من قتل 9 عناصر من الميليشيات قبالة محور الكرس، بعد تبادل لإطلاق مباشر عبر الأسلحة.

مروحيات الأباتشي السعودية لعبت دوراً مهماً بقصفها مركبات عسكرية وعناصر من الميليشيات حاولوا تخطي الحرم الحدودي بين السعودية واليمن قبالة “الغاوية – والمطل”، إلا أن رصدها لتحركات العدو استهدافها الدقيق أنهى جميع مخططات الميليشيات.

حصيلة صد الهجوم بحسب مصادر عسكرية هو مقتل ما لا يقل عن 45 عنصراً من الميليشيات، وتدمير ما يزيد عن 8 مركبات عسكرية مع قصف طيران التحالف لمخازن أسلحة وذخائر تابعة للميليشيات.